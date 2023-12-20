Edirne’de 12 terör suçlusu yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca terör ve suçla mücadelesinde 12 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlama, yasadışı faaliyetleri tespit etme ve suçlu kişileri adli mercilere teslim etme amacıyla yürütülen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlara karışan 12 şahıs, yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan detaylı çalışmalarda 9 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, 1 kişi PKK silahlı terör örgütüne üye olma, 1 kişi silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ve 1 kişi göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü suçlamalarıyla yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.