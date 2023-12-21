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Edirne Valisi ve Keşan protokolünün Başkent'te bürokrasi teması

GÜNDEM 21.12.2023, 09:42
Edirne Valisi ve Keşan protokolünün Başkent'te bürokrasi teması

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Keşan heyeti bir dizi önemli temaslar kapsamında Başkent Ankara'ya adeta çıkarma yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer önderliğindeki Keşan heyeti, Ankara ziyaretleri kapsamında bir dizi önemli temas gerçekleştirdi. Heyetin ziyaret ettiği kurumlar arasında Ankara Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ve İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan ve Mehmet Aktaş bulunuyordu.

ANKARA TİCARET ODASI ZİYARETİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve Genel Sekreter Erdem Başak ile birlikte Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

 Ziyaret kapsamında Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası'nın hizmet ve çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Ziyaretin ardından Gürsel Baran'a misafirperverliği için teşekkür edildi.

TOBB ZİYARETİ

Heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmelerde Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili detaylı görüşmelerde bulunuldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek desteklerini sunacağını belirtti.

ASO 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ZİYARETİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bozkurt'u ziyaret eden heyet, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili görüşmelerde bulundu. Seyit Ardıç'a, Niyazi Akdaş ve Mustafa Bozkurt'a teşekkür edildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI ZİYARETİ

Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan ve Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti. Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgilendirme yapılan ziyarette, Bakan Yardımcıları'na destek talepleri iletilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Misafirperverlikleri için Bülent Turan ve Mehmet Aktaş'a teşekkür edildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCIMIZ ORUÇ BABA İNAN ZİYARETİ

Heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan ve Sanayi Bölgeleri Genel MüdürüAbdurrahman Aydın’ı ziyaret edip Keşan Gıda OSB ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI H.KÜRŞAT KIRBIYIK ZİYARETİ

Heyet, Geçmiş Dönem Edirne Valisi şimdiki Sağlık Bakan Yardımcısı H.Kürşat Kırbıyık’ı da ziyaret edip şehrimiz ve bölgemizde sağlık anlamındaki ihtiyaçları kendisine iletti.

KALKINMA AJANSI GENEL MÜDÜRÜ AHMET ŞİMŞEK ZİYARETİ

Heyet son olarak, Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüz Ahmet Şimşek’i ziyaret ederek Keşan Gıda OSB ve İpsala OSB’sini Türkiye’deki yatırımcılara tanıtmak için gerekli desteği istedi.

Edirne heyeti, Ankara ziyaretleri sonunda gerçekleştirdikleri temasların verimli geçtiğini belirterek, ziyaretlerin Edirne'nin sanayi ve ekonomik potansiyelinin tanıtılması ve bölgeye yönelik destek taleplerinin iletilmesi açısından önem taşıdı.

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