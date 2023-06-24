Edirne Valisi'ne veda yemeği

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık’ın Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından onuruna veda yemeği düzenlendi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Vali H. Kürşat Kırbıyık, düzenlenen veda yemeğine eşi Dilek Kırbıyık ile birlikte katıldı.

Programda söz alan Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin; “Devlet Adamı ve Devletin Valisi tavrı ile çalışma arkadaşlarının ve tüm Edirnelilerin gönlünü fetheden Sayın Valimiz bizlere ve tüm mesai arkadaşlarına her zaman örnek olmuştur. Büyük Türk milletine hizmetleriniz bizleri her daim gururlandıracaktır.” dedi.

Vali H. Kürşat Kırbıyık onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada; “Karmaşık duygular içerisindeyiz. Bir taraftan Edirne Valiliği gibi yüksek sorumluluğu olan bir görevden, oldukça yüksek bir sorumluluğu olan Sağlık Bakanlığı Yardımcılığı görevine atandım. 13 ay önce Edirne’de göreve başladığımda ilk basına yaptığım açıklamada şunu söylemiştim. Meslek hayatım boyunca çok çeşitli görevlerde bulundum. Ama temel sermayemiz hep çok çalışma ve samimiyet oldu. İnşallah bunu burada da kısa olarak adlandırabileceğimiz görev süresince başarmışızdır. İnşallah bu duyguyu sizlere ve kıymetli Edirnelilere fark ettirebilmişizdir" dedi.

H. Kürşat Kırbıyık'ın, onuruna verilen yemeğe Edirne Milletvekilleri Fatma Aksal, Ediz Ün, Baran Yazgan, Mehmet Akalın, Tugay Komutan Y. Albay Göktan Kahveci, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Oda ve Borsa Başkanları, Kurum Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Duygusal anların yaşandığı yemeğin ardından H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, il protokolü tarafından uğurlandı.