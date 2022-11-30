Edirne Valisi'nden sınır ziyareti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan hudut karakollarını ziyaret etmek için İpsala’ya geldi.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edrne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından karşılandı.

Ziyaretleri sırasında Vali Kırbıyık’a Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci Meriç Kaymakamı Uğur Kapar, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Enez Kaymakamı Cafer Ekinci eşlik etti.

Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan Rahmanca, Alibey Hudut Karakolu, 3 Hudut Bölük Komutanlığı, Hisarlı Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Hudut Karakolu, Mezbahane Kule Bölgesi, Ferre Hudut Bölüğü ile Sancaktar Hudut Karakollarını ziyaret eden Vali Kırbıyık, hudut karakollarına yaptığı ziyaret ve incelemeler esnasında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay’dan sorumluluk bölgelerindeki birlik ve hudut karakolları hakkında da bilgiler aldı.

Ülkenin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden görev icra eden Mehmetçikler ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Kırbıyık, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu belirterek, askerlere başarılar diledi.

Vali Kırbıyık, "Sınır karakolunda gözünüzü kırpmadan aziz vatanımızın bekası için nöbet tutuyorsunuz. Devletimiz, milletimiz ve değerli aileleriniz sizlerle onur ve gurur duyuyor. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Allah sizleri korusun, vazifenizde üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.