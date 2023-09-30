Edirne  Valisi'nden Meriç ve uyuşturucu operasyonu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Elektrik Santrali ve Uyuşturucu Operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Valisi Yunus Sezer, “Hem projenin uygun olup olmadığı hem de yapımla ilgili olarak tespitler davası açılmış durumda ve mahkeme süreci devam ediyor. Burada suç ve hata kimden kaynaklanıyorsa bunlara rücu ettirilmesi yönünde sürecimiz şu anda devam ediyor” dedi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Vali Yunus Sezer, Meriç Elektrik Santrali hakkında şunları söyledi: “Meriç Nehri’nin yapım süreci ile ilgili bir arada bulunuyoruz. 2021 yılında başlanmış, inşası tamamlanmış fakat henüz kabulleri yapılmamış bir santralimiz var. Türkiye’de de zannediyorum Amasya’dan sonra bu şekilde inşa edilen 2. Enerji santrali konumunda. 2.2 Megawatt gücünde elektrik enerjisi üretilmesi planlanan bir santralimiz. Teslim aşamasında maalesef burada özellikle lastik savaklarda bir sıkıntı oluşuyor ve orada bir yıkılma meydana geliyor. Bununla ilgili olarak başlayan bir süreç var. Hem idari açıdan hem de adli açıdan bir tespit davası var. Biz buraya göreve başladıktan sonra da hem üniversitemizden hem DSİ Genel Müdürlüğümüzden hem de özel müşavirlikten bir heyet kurarak incelemesini yaptırdık. Bu projeden mi kaynaklanıyor, proje hatası mı var yoksa yapımdan mı kaynaklanıyor diye bu iki konu üzerinde odaklanıldı ve burada drenaj çalışmaları yapıldı.

Yıkılan yerlerle ilgili olarak, sizlerle daha önce de bir araya gelmiştik. 15 Eylül’e kadar bir süre verdik ve 15 Eylül’de bitti. Bu ve bununla ilgili olarak değerlendirmeleri kendi içimizde yaptık ve fırsat bulup bugün de bir araya gelme imkanımız oldu. Burada iki tane husus var. 1.’si, Proje müellifi projesinin arkasında duruyor. ‘Jet Grout’ denilen teknik bir terim tabi ki bir dayanak sistemi oluşturulmuş bunlar inşa edilirken ve özellikle yıkılan kısımda bu Jet Groutların tutmadığı yönünde arkadaşlarımızın bir raporu ve değerlendirmesi var ve yapılan buradaki etütlerde de bunu gördük. Dolayısıyla yapımdan kaynaklanan bu kısımda bir sıkıntı var. 2.’si de projeyle ilgili sağlam olan kısımlarla ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor yani yıkılmayan kısımlarla ilgili konularda da çalışmalar devam ediyor. Hem projenin uygun olup olmadığı hem de yapımla ilgili olarak tespitler davası açılmış durumda ve mahkeme süreci devam ediyor. Burada suç ve hata kimden kaynaklanıyorsa bunlara rücu ettirilmesi yönünde sürecimiz şu anda devam ediyor ve bir taraftan da idari tahkikatımız dediğimiz burada sorumlular kimler onlarla ilgili de bir süreç devam ediyor.

Burada açık olmak gerekiyor. Bu bütün inşaatlarda olabilen bir şey yani büyük bir proje ve projelerde bu tür sıkıntılar olabilir ve bunun da devlette bir hukuk mekanizmamız var ona göre de sürecin her halükârda yürütülmesi gerekiyor ve bu da hem benden önce başlamış bir süreç var hem de ben göreve başladıktan sonra da başlatmış olduğumuz ve sizinle de her detayını paylaşmış olduğumuz bir sürecimiz var.

Gelinen aşamada ne yapacağız? Gelinen aşamada biz buradaki sıkıntının bu Jet Grout sisteminin tutmamasından kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu tespit ettik ve ona göre arkadaşlarımız hem üniversiteden hem DSİ’den uzman kuruluşumuz onların tavsiyeleri üzerine projede bir revizyona gidiliyor. Bozulan kısımlarla ilgili olarak fore kazık sistemi yapılacak. Sağlam olan kısımlarla ilgili olarak da ileride tekrar bu tür sıkıntıyla karşı karşıya kalmamak için burada da fore kazık sistemini arkadaşlarımız öneriyorlar ve bu doğrultuda da projeyi revize ediyoruz ve bu süreci de hızlı ilerletiyoruz.

Burada kendimiz de hem DSİ’den hem hocalarımızdan bilimsel destek alıyoruz hem de bu konuda uzman profesyonel kişilerle ilerlemeyi istiyoruz. Zannediyorum 2-3 ay içerisinde yeniden buranın inşasının sürecini tamamlayıp bu söylediğimiz proje revizyonu doğrultusunda önümüzdeki yılın ilk ayını bulmadan buradaki inşa ve yapım sürecini tamamlamayı planlıyoruz. Her şey yolunda giderse kendimize böyle bir hedef ve iş planı ortaya koymuş durumdayız."

JANDARMA, POLİS VE GÜMRÜK ÇALIŞANLARIMIZ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE 24 SAAT ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Sezer, Uyuşturucu Operasyonları içinde şunları kaydetti: “Edirne, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerine açılan bağlantı noktasında olması nedeniyle başta düzensiz göçmen ve uyuşturucu yakalamalarında kritik öneme sahip bir şehrimiz. Jandarma, polis ve gümrük çalışanlarımız kaçakçılıkla mücadelede 24 saat özveriyle çalışıyorlar.

Edirne’nin hem geçiş güzergahı olması hem de hedef il olması noktasında çalışmalarımıza ağırlık verdik. Son 1 ay içerisinde hem kullanıcı hem satıcı hem de bu işi organize eden kişiler düzeyinde önemli operasyonlar yapıldı. Dün gece de arkadaşlarımız önemli miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirdiler.

Okullarımız da açıldı. Amacımız gençlerimizi, ailelerimizi, toplumumuzu bu tür zararlı alışkanlıklardan korumak. Bizim hedefimizde bu işin arkasında olanları, bu işi organize edenleri tespit etmektir. Bu doğrultuda da arkadaşlarımız her konuda çok yoğun bir çalışma ortaya koyuyorlar. Asayiş bizim için çok önemli. Özellikle son bir ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen 194 olayda 232 kişiye işlem yapılarak, önemli miktarda da uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.”