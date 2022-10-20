Edirne Valiliği'nden yanıltıcı paylaşımlara açıklama

Edirne Valiliği, Yunanistan medyasında ve bazı haber sitelerinde yer alan İpsala Sınır Kapısı'nda toplanan göçmenlerin bölgeden uzaklaştırılmasına dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'nda toplanan göçmenlerin bölgeden uzaklaştırılmasına dair görüntülerin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar olduğu belirtilerek, "Uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek için her gün yeni bir yalan haber ya da paylaşıma başvuran Yunanistan medyasının bahse konu olayı da göçmenlerin sınırı geçmeye zorlanması şeklinde lanse etmesi, göçmenlere karşı takındığı insanlık ve hukuk dışı tutumu defalarca tespit edilmiş olan Yunanistan’ın alışılageldik suçluluk psikolojisi olarak görülmektedir" denildi.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı mesajlaşma platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden bir süredir devam eden ve göçmenlerin üzerinden kaos oluşturmayı hedefleyen gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda Yunanistan'ın sınır kapısını açacağı, göçmenlerin sınır kapısından geçebileceklerine dair yanıltıcı bilgiler verildiğine dikkat çekilen açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir grup göçmene bölgeden ayrılmamakta ısrar etmeleri üzerine orantılı müdahale edildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "İpsala Sınır Kapısı çevresinde toplanan göçmenlerin bölgeden uzaklaştırılmasına dair görüntülere yer verilerek, içerikleri farklı olmakla birlikte Yunanistan medyasında ve ülkemizdeki bazı haber sitelerinde kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur" denildi.