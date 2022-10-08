Edirne Uzunköprü de müze gibi ev!

Edirne İl Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı ev tarihi eserlerle donatılmış halde bulundu.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince icra edilen Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele faaliyetleri kapsamında; Uzunköprü ilçesi Mescid Mahallesi'ndeki evde yapılan arama neticesinde, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 130 bronz sikke, 2 mızrak ucu, 39 ok ucu, 3 yüzük, 1 mühür, 2 minyatür heykel, 4 obje, 1 broş ve 1 kolye ve olmak üzere toplam 3 bin 183 adet tarihi eser ile 30 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlattı.