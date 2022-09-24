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Edirne Uzunköprü Belediyesi 41 ayını paylaştı

GÜNDEM 24.09.2022, 14:22
Edirne Uzunköprü Belediyesi 41 ayını paylaştı

Edirne'nin Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan göreve geldiği günden bu yana geçen 41 ayını değerlendirdiği toplantıda belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Halka açık olarak Atatürk Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, konuşmasında ilk olarak, mazbatasını teslim aldığı gün yaşadığı duygulardan bahsederek “Evet ilk göreve başladığımda, durup şöyle bir düşündüm. Sonra aslında hayatım botunca hep örnek aldığım insan olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri o an kulaklarımda çınladı. O gün bu gündür kendime bu sözleri kılavuz edinmişimdir. Atatürk’e o zaman ‘Paşam ordu yok’ demişler. ‘Kurulur’ demiş. ‘Paşam para yok’ demişler. ‘Bulunur’ demiş. ‘Paşam düşman çok demişler’ ‘Yenilir’ demiş. Ne demiş Büyük önderimiz; ‘Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben umudumu hiç kaybetmedim’ demiş. İşte bizde hiç umudumuzu kaybetmeyerek, O gün Uzunköprü’ye hizmet için kollarımızı sıvadık” ifadelerini kullandı. 

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