Edirne Süloğlu'nda ihtiyaç sahibi 200 aileye balık

Edirne'de Süloğlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi 200 aileye 400 adet palamut balığı, kola ve ekmek dağıttı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla 8,5 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yıl içerisinde dar gelirli ailelere giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını gideren Süloğlu Belediyesi, 200 aileye 400 adet palamut balığı, kola ve ekmek dağıttı.

Dağıtılan balıklara ilişkin açıklama yapan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, "İlçemizde yaşayan 200 ihtiyaç sahibi ailelerimize yılın belli dönemleri erzak, kömür ve kırtasiye yardımlarında bulunuyorduk. Şimdide halkımıza balık, kola ve ekmek dağıttık. Sosyal belediyecilik her zaman halkının yanında olmaktır. Bizlerde halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Resmiye Zımba;“Bu akşam yemeğinde balık yiyeceğiz. Valla bu akşam ne yapsam diye düşünüyordum, balık geldi, kola geldi, ekmek geldi çok iyi oldu. Dağıtanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.