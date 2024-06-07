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Edirne Meriç’te 11 göçmen yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 24 saatte 11 düzensiz göçmen yakaladı
GÜNDEM 07.06.2024, 11:20
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 24 saatte 11 düzensiz göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre göçmenlerden 11'i Meriç ilçesi Rahmanca Köyü'nde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Farklı uyruklardan olan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemlere alındı.
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