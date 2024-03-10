Edirne Meclisi’nden Bahri Bey’e 'turizm elçisi' beratı

Edirne’nin Türkiye genelinde tanınan Edirne’yi Tanıtma ve Edirne Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’a, yeni yılın ilk toplantısında Edirne Belediye Meclisi’nde Edirne Turizm Elçisi Payesi ve Beratı verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Katıldığı televizyon programlarında kentin tanıtımına büyük katkı sunan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’a Edirne turizm elçisi payesi ve beratı verilmesine dair teklifin daha önce Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edildiğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’ye sunduğu katkılardan dolayı Bahri Dinar’a teşekkür etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendi imkânlarıyla yıllardır Edirne’yi tanıtan Tarihi Ciğerci Bahri Bey, Bahri Dinar’a belediye meclisinde tüm partilerin oy birliği aldığı kararla Edirne Turizm Elçisi olarak paye verdiklerini anımsatarak, kendisine belgeyi takdim etti.

Tarihi Ciğerci Bahri Dinar ise Başkan Gürkan’a, Belediye Meclisi üyelerine ve Edirne halkına teşekkür ederek, “Bu benim için unutulmaz bir anı olacak” dedi. Dinar, yıllardır fahri olarak sürdüğü bu Edirne’nin Turizm Elçiliği görevini yerel meclisin aldığı kararla bundan sonra yine can-ı gönülden daha resmi bir sıfatla sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.