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Edirne Keşan’ın kurtuluşunun 100. yılına renkli kutlama

GÜNDEM 20.11.2022, 09:40
Edirne Keşan’ın kurtuluşunun 100. yılına renkli kutlama

Edirne'de Keşan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ilçede düzenlenen törenlerle kutlandı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Kurtuluş Bayramı kutlama programına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, CHP İlçe Başkanı Recep Pekcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz, Belediye Başkan yardımcıları, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

97 yaşındaki Keşanlı İsmail Okay, Keşan’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 100. yılı etkinliklerinin onur konuğu oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu töreni ardından Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi. Oluşturulan kortej, kutlama töreninin yapılacağı Mehmet Gemici Cennet Parkı önü, Nefes Yolu’na yürüdü.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yapıldı.

Keşan’ın çalışkan insanların diyarı olduğunu belirten Başkan Helvacıoğlu, “Keşan, misafirperver ve merhametlidir. Fakat Keşan’ın vatan sevgisi her şeyin üzerindedir. Bundan yıllar önce mavi rüyaları, kara kabuslara çevirmek için geldiler. O yıllarda Keşan halkının feryadı arşa yükseldi. Keşanlılar, ‘Ölseydik de bütün bunları görmeseydik’ dedi. Keşan halkı; kurtuluş savaşına katılan, Trakya müdafaa-i hukuk cemiyetine tüm güçleriyle destek verdi. Bu işgal taarruzu, Keşanlının iman dolu göğsünde geçit bulmadı. Keşanlı, bayrağımızın inmesini sineye çekmedi. Çünkü bunu bir istiklal meselesi saydı. Keşan’da yüzyıl önce cesaret, esarete üstün geldi. Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin ardından da Keşan’ımız 19 Kasım 1922’de bağımsızlığına kavuştu" dedi.

Helvacıoğlu, "Bu kurtuluşu bize yaşatanlara selam olsun.Mustafa Kemal Paşa’ya, silah arkadaşlarına, Keşan’ın o büyük kahramanlarına selam olsun. Keşan; açtığınız bu yolda gösterdiğiniz hedeflere hiç durmadan ve emin adımlarla yürüyor. Cumhuriyeti siz kurdunuz, biz yaşatacağız.Kurtuluşun kutlu olsun Keşan" diye konuştu.

Mustafa Helvacıoğlu’nun konuşmanın ardından İsmail Okay’a plaket takdim edildi.

Daha sonra Keşan Belediye Sanat Merkezi Halk Dansları, Keşan Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları, Yenimuhacir Yelkünder Halk Oyunları, Havsa Belediyesi Halk Oyunları ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterilerini sergiledi.

GELİN VE DAMADIN KURTULUŞ OYUNU

Geçit töreninde Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası tarafından yapılan 100. Kurtuluş Yılı Pastası Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu  ve Oda Başkanı Hüseyin Çakmak tarafından kesildi. Ayrıca Keşan Tuhafiyeciler  ve Manifaturacılar Odası Başkanlığı geçidinde gelin ve damat kortejden geçerken, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu protokol tribününden inerek gelin ve damatla kısa bir süre çalan canlı müzik eşliğinde oynadı.

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