Edirne Keşan’da Uğur Kutay’a protesto

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, bir ders sırasında Hz. Muhammed’e iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle Keşan’da protesto edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da İki Şerefeli Çarşı Camii eşrafı, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında suç duyurunda bulunacaklarını açıkladı.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e yönelik söylediği iddia edilen sözler nedeniyle Kutay’ı protesto eden grup adına konuşan Mehmet Örs ve Mehmet Kantar, İslamiyet’e yapılan saldırılara karşı tüm Müslümanlar’ı birlik olmaya davet etti.