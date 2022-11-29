Edirne Keşan Şoförler Odası: 'Zorunlu' teşvik artmalı

Edirne'de Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, zorunlu trafik sigortasındaki teşviğin artması gerektiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, zorunlu trafik sigortası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

1 Ocak 2023’ten itibaren zorunlu trafik sigortasında dinamik basamak sistemi ile fiyat kademelerine iki basamak daha eklenmesinin sevindirici olduğunu belirten Başkan Demirkan, "Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi trafik sigorta basamakları daha da genişletilerek hiç cezası olmayan sürücüler için verilecek yüzde 50 teşvik oranı artırılmalı. 5-10 yıl boyunca hiç kaza yapmayan, tek bir cezası bile olmayan sürücülerin zorunlu trafik sigortasında hatırı sayılır bir indirim yapılmalı ki trafik kazaları azalsın. Buna ilaveten dar gelirli vatandaşın belini büken yüksek sigorta ücretleri için bankalar ve sigorta şirketleri elini taşın altına koyarak daha önce var olan taksit imkanını yeniden getirmeli ve taksit sayısı artırılmalı" diye konuştu.

TEŞVİKİN ARTIRILMASI DOĞRUDAN TRAFİK KAZALARINI AZALTIR

Türkiye'de 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldiğine dikkati çeken Demirkan, "Yeni düzenleme ile cezası yüksek olan sürücülerin zorunlu trafik sigorta primleri yüzde 200’e kadar artarken aynı şekilde trafik kurallarına uyan ve 3 yıl boyunca hiç kaza yapmayan sürücüler için de yüzde 50’ye varan indirimle teşvik sistemi hayata geçiriliyor. Bu sistemde trafik kazası yapan sürücülerin cezasını iyi sürücü ödemeyecek. Bunun için de hiç kaza yapmayan sürücüler için daha fazla indirim yapılmalı" dedi.

İlk kez sigorta yaptıracak sürücülerin henüz trafik kazası geçmişi belli olmadığı için indirimden faydalanamadığını belirten Demirkan, hem sigorta şirketleri, hem de bankaların elini taşın altını koyarak geçmişte sağlanan taksit imkanını yeniden getirilmesi gerektiğini kaydetti.