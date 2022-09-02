Edirne Keşan Meclisi karıştı!... Millet İttifakı üyeleri meclisi terk etti!

Edirne Keşan'da CHP ve İYİ Parti’li Meclis üyeleri Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na tepki dolayısıyla meclis toplantısını terk etti.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Keşan Belediye Meclisi’nin 1 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleştirilmesi gereken toplantısı, CHP ve İyi Parti’li Meclis üyelerinin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun “Siz CHP’ye yakışmıyorsunuz “ sözü üzerine Meclis Toplantısı’nı terk etmesi ve salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Toplantıda; Meclis üyeleri; Şafak Uslu, Mitat Bulut, Barbaros Tokgöz ve Süleyman Gürsel Paçaman, mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı. Meclis gündemine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından verilen; su ücret tarifelerinin güncellenmesi önergesi ile CHP’li Meclis Üyesi Aladdin Öztürk tarafından verilen Erikli Su İsale Hattı ile ilgili önergesi oybirliği ile ilave edildi.

Daha sonra gündemin ilk gündem maddesinde Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinde bulunan ilgili gider kalemleri ile Özel Kalem bütçesinde bulunan ilgili gider kalemlerine Ek Bütçe tanımlanması talebi ele alındı. Madde hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlisi Recep Kirezli, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun oy çokluğu ile ek bütçe tanımlanmasını uygun bulmadığını açıkladı.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yüksek fiyat artışları ile karşı karşıya kalındığını belirten Kirezli, "Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon, tanıtma kalemlerine yıl içerisinde yapılacak resmi bayramlar, festivaller, şenlikler ve etkinlikler gibi organizasyonlar için ek bütçe talebine ihtiyaç duymaktayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Kasım Keşan’ın kurtuluşu kapsamında yapılacak etkinlikler. Kamu, kurum ve kuruluşları ile dernekler ile yapılacak; şenlik, festival ve etkinlikler. Satranç turnuvaları, sinema günleri, açık yüzme şampiyonası, sünnet şöleni, dalış festivali, DOÇEK Dağ Bisikleti festivali, Saros Yarı Maratonu, Motofest, Trakya Petfest, Keşan sempozyumu, SARDOS’le işbirliği içinde 100. Yılında Keşan Zafer Yolu’nda programımız, kültür gezileri etkinlikleri, semt sahaları programları, yelken kupaları, tarım hasat şenlikleri, konserler, yerel ürünler festivalleri, kano ve kürek festivalleri, eğitim faaliyetleri, tiyatrolar, halk dansları festivalleri yapılacak” dedi.

Kirezli’nin meclisi bilgilendirmesi ardından CHP Grup Başkanı FeridunTümer ve İYİ Parti Grup Başkanı Coşkun Lofçalı komisyon kararının oylanmasını istedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Olcay Soran dai 2021 yılındaki Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kararnamesi ile bu etkinliklerin yapılamayacağını ve yeni bir kararname yayınlanmadığını ve bu nedenle bu son kararnamenin geçerli olmasından dolayı komisyonda ret kararı verdiklerini belirtti.

GERGİN: ÇOK ETKİNLİK YAPILIRSA İYİ OLMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Bu bilgilendirmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Nehir Gergin, "Bu kadar çok etkinlik yapılırsa iyi olmaz diye düşünüyorsunuz. Ret verilmiş. Bu kadar etkinlik yapılırsa belediyenin tanıtımı olur, memnuniyet artar, 'insanlar belediye çalışıyor' der diye düşündünüz” dedi.

HELVACIOĞLU: HALKIN KARŞISINA ÇIKMAYA YÜZÜNÜZ YOK

Konuşmalar üzerine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Bırakın Türkiye’yi dünyada görülmemiş bir kararlar karşı karşıyayız. Belediye etkin olmasın istiyorsunuz. DOÇEK’e festival yapmayın, SARDOS’u Akşehir’den İzmir’e göndermeyin diyorsunuz. Garibanlar gülmesin, toplu sünnet yapmayın diyorsunuz. Yarı maraton ve sinema günler yapmayın diyorsunuz. Keşanlılar evine kapansın ve hakları kısıtlansın istiyorsunuz. Paramız var, sizden para istemiyoruz, faslı istiyoruz. Sizin derdiniz Keşan ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu çalışmasın. Kıskanıyorsunuz. Siz 30 Ağustos Zafer Korteji’ne bile katılmıyorsunuz. Yanımızda olmaktan kaçınıyorsunuz. Hiçbir etkinliğe gelemiyorsunuz. Çünkü halkın karşısına çıkmaya yüzünüz yok. Ama ne yaparsanız yapın Keşan’ın gelişmesini engellemeyeceksiniz. Yapmayı planladığımız tüm etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 100 yıllık Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine yakışmıyorsunuz. Bu Meclis’te hiç böyle şöyle olmamıştı daha önce. Keşan Belediyemizin etkinliklerinde yanımızda olmalısınız. Siz hangi meclisin üyesisiniz! Siz CHP’ye yakışmıyorsunuz" dedi.

CHP’LİLER "BAŞKAN BU SÖZÜ GERİ AL" DEDİ

Helvacıoğlu’nun bu söz üzerine başta CHP Grup Başkanı Feridun Tümer olmak üzere CHP’li meclis üyeleri Helvacıoğlu’nun bu sözünü geri alması için tepkide bulundu ve meclis gerginleşti.

Meclis Üyesi Müslim Çekiç de bu esnada söz alarak vatandaşlara sunulacak hizmetlere hiç kimsenin engel olmaması gerektiğini belirtti.

Yeniden söz alan Başkan Mustafa Helvacıoğlu, “Bizi çalıştırmamak için her şeyi yapıyorlar. Meclisi kavgaya götürüyorlar. Söz sırası alınarak konuşma yapılmalı. Burası Keşan Belediye Meclisi. Grup toplantınız değil. Üslubunuz Meclis toplantılarına yakışmıyor. “

Feridun Tümer da Helvacıoğlu’na, “Sen şov yapıyorsun. Encümen de münakale yaparak bunu yapabilirsin. Kanun buna hak veriyor.” yanıtını verdi.

HELVACIOĞLU’NDAN TÜMER’E “SEN KONUŞMA” YANITI

“Sen benim konuşmamı kesiyorsan, ben sana 'sen' derim" diyen Helvacıoğlu, " Grup başkanı olarak sana sen derim. Siz Keşan’ı ayağa kaldırmayın, Keşan sosyalleşmesin, Keşanspor şampiyon olmasın, Kültürspor gelişmesin, Anafartalarspor küme düşsün. Siz bunların peşindesiniz. Helvacıoğlu çalışmasın, Cumhur İttifakı çalışmasın. Kıskanıyorsunuz, niye kıskanıyorsunuz, siz korteje bile gelmekten acizsiniz. Siz Zafer Bayramı’nın kortejine gelmekten bizim yanımızda durmaktan Keşan Belediyesi’nin sahibi olmaktan çünkü siz sahibi değilsiniz. Halk sahibi, gelemiyorsunuz hiçbir etkinliğe, hiçbir etkinliğe gelemiyorsunuz, yüzünüz yok halkın karşısına çıkmaya çünkü. Yazıklar olsun sizlere halkın gelişmesini Keşan’ın gelişmesini engelleyemeyeceksiniz. Biz yine suç işleyeceğiz yine onların hepsini yapacağız. Siz de bizi Cumhuriyet Başsavcılığı’na verin. O vermediğiniz bütçeyi ben deleceğim. Bütün hepsini yapacağız. Kanunen de yapacağız, göreceksiniz yapacağımı, engelleyemeyeceksiniz" diye konuştu.

Ek bütçe talebi, Meclis Başkanı tarafından 2 defa oylamaya sunulmasına rağmen Meclis üyeleri işaretli oylamaya katılmadıkları için 2. maddeye geçildi.

2. Madde olan “Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Zabıta ve İtfaiye Personeline 2022 yılı Temmuz ayından itibaren verilecek olan fazla çalışma ücretinin güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe ele alınması” sırasında CHP’li Meclis üyeleri ile İYİ Parti’li Meclis üyeleri, Başkan Helvacıoğlu’nun bu tutumu nedeniyle Meclis Toplantısı’nı terk etti.

Bu durum üzerine yeniden konuşan Mustafa Helvacıoğlu, “Vatandaş için 5 dakika duramıyorsunuz. Halkın kararlarını bırakıp gidiyorsunuz, size yakışanı yapıyorsunuz. Her zaman problem” dedi.

Meclis karar yeter sayısı olmadığı için toplantı sona erdi.

“MECLİS TERK EDİLMEZ, MECLİS’TE MÜCADELE EDİLİR”

Keşan Belediyesi'ni çalıştırmak istemeyen bir zihniyetin ortada olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Halkın, çoğunluğu seçtiği Meclis’in CHP ve İYİ Parti’li üyeleri, 'Biz çoğunluğuz' deyip salonu terk ediyorlar" diyen Başkan Helvacıoğlu, "Halka karşı gösterilen sevgi ve saygıyı herkes gördü. Gündemi kavgaya götürmek bahanesindeler. Keşan Belediyesi’nin batmasını istiyorlar. Bütün partilere sesleniyorum; Meclis üyelerini seçerken 5 dakikada belirlemeyin kararlarınızı. Partilere yakışan, çalışan ve kaçmayan Meclis üyelerini gönderin Keşan Belediyesi’ne… Sayıları fazla olmalarına rağmen Meclis’i terk ediyorlar. Meclis terk edilmez, Meclis’te mücadele edilir. Terk etmek kaçmak demek. Halka karşı sorumluluğunu yerine getirememek demek. Ben onları halkımıza havale ediyorum. Halkımız bizim yanımızda. Onlar hayırları ve belediyeyi çalıştırmamayı, belediyenin zarar etmesini adet edinmişler. 30 yıl sonra belediyeyi vermenin zorluğunu yaşıyorlar" diye konuştu.

Ertelenen meclisin 5 Eylül'de yapılacağı öğrenildi.