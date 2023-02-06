Edirne Keşan deprem bölgesi için tek yürek oldu

Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlıların duyarlılığıyla Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda toplanan ısıtıcı, eşya, gıda ve bebek malzemeleri gibi eşyalar yetkililer tarafından teslim alınırken, en kısa sürede deprem bölgesinde ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederken, Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu’na gelemeyen vatandaşların ALO 153’ü arayarak destekte bulunabileceğini kaydetti.

Tüm Türkiye olarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Helvacıoğlu, vatandaşların duyarlılığıan teşekkür ederek, "Bebek bezi, bot, ısıtıcı, soba, mont, kışlık eşya, battaniye gibi malzemeleri topluyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaştıracağız. Vatandaşlarımız ülkesine sahip çıkıyor. Kızılay’ı aradık, kan bağış kampanyası da başlatacağız. Keşan Lisesi bahçesinde kapalı spor salonunda eşya bağışlarını kabul etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda KİSEV aracılığı ile de bağış kampanyası başlattık. KİSEV üzerinden AFAD’ın hesaplarına gönderilmek üzere maddi bağışları kabul edeceğiz. Bugün birlik ve beraberlik zamanı. Oradaki vatandaşlarımızın acısını paylaşmak için destek bekliyoruz. Şimdilik Çarşamba gününe kadar eşya bağışlarını kabul etmeye devam edeceğiz. KİSEV aracılığı ile nakdi yardımlar için şu anda bir süre yok. Kötü bir güne uyandık. Tüm ülkemize geçmiş olsun" diye konuştu.

KİSEV İLE YARDIMA KOŞUYORUZ!

Yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar maddi destek için AFAD Hesaplarına yardımda bulunabilecek.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, “Deprem” yazarak 1866’ya SMS göndererek, 20 TL destekte bulunabilecek.

Vatandaşlar; T.C. ZİRAAT BANKASI: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 ve TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 iban numaralı hesaplara da maddi destekte bulunabilir.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 70 22 numaralı telefon üzerinden KİSEV’e ulaşabilir.