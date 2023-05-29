Edirne Keşan'daki Şehitlik'e duyarsızlık!

Edirne'nin Keşan ilçesinde Hastane Caddesi'ndeki Şehitlik Parkı içinde bulunan şehitliğin durumu vatandaşları üzüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir yıl öncede gündeme gelen şehitlikteki umursamazlık devam ediyor!

Şehitlik Parkı içinde bulunan Şehitlik’te bulunan mezarların düzenli bakım yapılmamasının yanı sıra mezarın üzerindeki otların büyüdüğü, ayrıca anıtın önündeki beton üzerinde çatlakların bulunduğu da gözlendi.

Anıtın üzerindeki bira şişelerinin de böyle bir yere yakışmadığını belirten Keşanlı vatandaşlar, görüşlerini "Burası Sayın Belediye Başkanımızın evinin hemen karşısında bulunuyor. Acaba Sayın Başkanımız bu şehitlikteki durumu görmüyor mu?” şeklinde dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi, 1 yıl önce konunun kamuoyunun gündeme taşınması ve o günkü Şehitlik’in durumunun içler acısı halini belgelemesi ardından Keşan Belediyesi ekipleri Şehitlik’e gelerek mezar üzerindeki otları biçmiş ve çeki düzen vermişlerdi. Ancak anıtın önündeki beton zemindeki kırık ve çatlaklara ise dokunulmamıştı.