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Edirne Keşan'da Yeni Cami çeşmesi aynı tas aynı hamam
GÜNDEM 13.01.2024, 12:33
Edirne Keşan'daki Yeni Cami’nin dış cephesinde bulunan çeşmenin kurnalarının olmadığı ve uzun süreden beri bu çeşmelerin kullanılamadığı ile ilgili haberlerin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen çeşmedeki kötü manzara hala devam ediyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne Keşan'daki mahalle sakinleri, Yeni Camii'de bu çeşmenin kullanılmadığını belki de yüzlerce kez bu camiye cenazeye gelen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve yetkililerin nasıl farkına varmadıklarını belirterek “Bu haber basında yer almasına rağmen, umursamaz davranış hala devam ediyor ve çeşmede bir tadilat veya onarım olmadı.
Bir kez daha bu konuda yetkililerin dikkatini çekiyor ve harekete geçmelerini bekliyoruz”şeklinde konuştu.
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