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Edirne Keşan'da üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı
GÜNDEM 28.10.2023, 09:45
Edirne'nin Keşan ilçesinde, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Keşan Belediyesi Pazar Yeri Kompleksi içerisinde durumundan şüphelendikleri N.B. isimli şahsı durdurdu. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında, 1 adet alüminyum folyo içerisinde (daralı ağırlığı 8,33 gram) uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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