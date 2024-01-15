Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Edirne Keşan'da durumundan şüphelendikleri bir şahsı durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahsın kaba üst aramasında uyuşturucu maddeye rastladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri M.A. isimli şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 kilitli şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 0,47 gram olan eroin ve 31 adet SUBOXONE hap sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.