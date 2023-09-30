Son Dakika
Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM 30.09.2023, 13:00
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir şahsın üzerinde Üzerinde 0,51 gram eroin ele geçirildiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 28 Eylül 2023 tarihinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
İspat Camii Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen İ.B.Ö. isimli şahsın kaba üst aramasında, 2 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 0,51 gram eroin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
İ.B.Ö. isimli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Hatayspor
|7
|11
|5. Rizespor
|6
|11
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Ankaragücü
|6
|6
|14. Antalyaspor
|6
|6
|15. Karagümrük
|6
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|6
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Şanlıurfaspor
|7
|9
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|7
|15
|4. Aston Villa
|7
|15
|5. Tottenham
|6
|14
|6. Arsenal
|6
|14
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|20
|2. Girona
|7
|19
|3. Real Madrid
|7
|18
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2
Röportaj & Söyleşi Tümü