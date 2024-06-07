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Edirne Keşan'da ulaşıma zam... Başkan Özcan'a borçlar için kredi ve devir yetkisi!

Keşan Belediye Meclisi'nde şehiriçi ulaşımda minibüsçülerden gelen talepler kapsamında öğrenciye zam yapılmazken, sivil yolcu ücretleri zamlandı Meclis ayrıca, vergi borçları dolayısısıyla belediyenin bazı mülklerini Hazine'ye devretme kararı alırken, 36 ay vadeli 15 milyon lira kredi için de Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a yetki verdi

GÜNDEM 07.06.2024, 12:38
Edirne Keşan'da ulaşıma zam... Başkan Özcan'a borçlar için kredi ve devir yetkisi!

Keşan Belediye Meclisi'nde şehiriçi ulaşımda minibüsçülerden gelen talepler kapsamında öğrenciye zam yapılmazken, sivil yolcu ücretleri zamlandı. Meclis ayrıca, vergi borçları dolayısısıyla belediyenin bazı mülklerini Hazine'ye devretme kararı alırken, 36 ay vadeli 15 milyon lira kredi için de Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a yetki verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlığında Haziran ayına ilişkin olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

 
Toplantıda vergi borçları dolayısıyla belediyenin bazı mülklerinin Hazine'ye takyidatsız olarak tescil edilmesi yetkisi Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a verildi. Başkan Özcan'a aayrıca birikmiş borçların ödenmesinde kullanılmak üzere; 36 ay vadeli 15 milyon TL kredi kullanılmı, kullanılacak olan söz konusu kredi için İller Bankası'ndan ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması amacıyla da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

ULAŞIMDA ÖĞRENCİYE ZAM YOK

Keşan Meclisi, toplu ulaşıma yönelik de zam kararı aldı. Minibüslerde öğrenciye zam yapılmazken, sivil yolcu ücreti S.S. 25 Nolu Keşan Şehirici Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif'nin talebine göre 20 TL oldu.  S.S. 129 Nolu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde de 16 TL olan öğrenci ücretine zam yapılmazken, sivil yolcu ücreti 30 TL oldu. S.S. 99 Nolu Öz İzzetiye Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde sivil yolcu ücreti 20 TL olması kararlaştırıldı.  Her üç kooperatif için de yıl sonuna kadar başkaca bir artışın yapılmayacağı da belirtildi. 

O ALANDA PARKLANMALAR BELLİ OLDU

Ayrıca Mayıs ayı meclis toplantısında Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının halk pazarının kurulduğu gün hariç olmak üzere ücretli parkomat alanı olarak belirlenirken, ücret tarifesi Haziran ayı meclisinde görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapora göre söz konusu alanda 0-30 dakika ücretsiz olacak parklanmalar, 1-2 saat 30 TL, 2-4 saat 35 TL, 4-6 saat 40 TL, 6-8 saat 45 TL ve günlük 50 TL ve işyerlerine mal getiren firmalara 0-1 saat ücretsiz olması kararlaştırıldı.

Mecliste ayrıca Keşan Kaymakamlığı ile 4 Ağustos 2023 tarihinde yapılan protokol ile10 yıllığına kiralanan Mecidiye Köyü, Harmantepe Mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın 2 bin 187 metrekarelik kısmına 60 adet şezlong, 3'er m2'lik 10 adet WC, 3'er m2'lik 10 adet giyinme kabini, 3'er m2'lik 10 adet duş kabini ve 6'şar m2'lik 5 adet büfe alanının; 3 Ağustos 2033 tarihine kadar kiralama ihalesine çıkartılması da oybirliği ile kabul edildi.

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