Edirne Keşan'da Turizm İşletme İzin Belgesi için toplantı

Keşan’da, Saros Körfezi sahillerinde yaz sezonunda ev, işletme ve pansiyonlarını kısa süreli kiraya verecek olan kişilerin, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden turizm işletme izin belgesi almak zorunda olduğu bildirildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Lokantacılar, Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, yaptığı açıklamada, turizm işletme izin belgesinin alınmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Saros Körfezi sahillerimiz, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir turizm destinasyonudur. Bu nedenle, bölgedeki ev, işletme ve pansiyonların kısa süreli kiraya verilmesinde, turizm işletme izin belgesi alınması zorunlu hale gelmiştir.

Turizm işletme izin belgesini almayan kişiler, evlerini, işletmelerini veya pansiyonlarını kiraya veremezler. Belge almadan kiraya verilen işletmeler veya konutlar için, 100 bin TL'ye kadar ceza uygulanabilir. Turizm işletme izin belgesi başvuruları ve bilgilendirme için, Keşan, Uzunköprü, Meriç, İpsala ve Enez'den katılımcıların katılacağı bir toplantı düzenlenecektir. Toplantı, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 14:30'da Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Binası Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Toplantıya, işletme ve konut, pansiyon sahipleri kendileri tapuları ile birlikte katılıp müracaat edeceklerdir" dedi.