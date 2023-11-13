Edirne Keşan'da TOKİ konutları bir rant projesi mi?

Edirne Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, mahallesine yapılan TOKİ konutları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muhtar Kalfalar, 736 konutu kollektörünün çalışmadığını iddia etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, mahallesine yapılan TOKİ konutları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e konuşan Muhtar Kalfalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan ile yapılan bir çalışma içerisinde yapılan TOKİ Konutları ile ilgili kendisinin mütevazi olamayacağını belirtti.

Muhtar Kalfalar 736 sosyal konutların yapılmasının temelinde kendisinin var olduğunu belirterek, Kalfalar “Ayrıca Sayın Necdet Budak’ı da anmadan geçemeyeceğim. Bu süreçte rahmetli Hüseyin Bağcı AK Parti Keşan İlçe sekreteri idi. O zaman bir roman çalıştayı açılış programı çerçevesi içersinde, burada Sayın belediye başkanımız eski belediye başkanı Mehmet Özcan'a da saygılarımı iletiyorum. Onun 18. madde uygulaması olmasaydı, bu 736 konutun olması mümkün değildi. O zamanki kaymakamımız Metin Borazan ve ve belediye başkanımız Mehmet Özcan ile ortaklaşa olarak yapılan çalışmalar sonuç getirdi ve bu sonuç çerçevesi içersinde sayın cumhurbaşkanımız, o günkü başbakanımız ve şu andaki cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da saygılarımı iletiyorum. Çünkü yapılan hakikaten çok muazzam bir konut projesi. Bir artı birler 100 TL, 2 artı birler 130 TL çerçeve sabit fiyat üzerinden böyle bir devasa konut projesi. Keşan’ın % 60’ı dahil böyle evde oturmuyor. Benim böyle bir evim yok. Sayın cumhurbaşkanımız böyle konutlar teslim etti. Okuluyla, camisi ile beraber dört dörtlük binalar. Evet yapılan hizmet güzel ama bunun kura çekilişinde, karanlık derede taşocaklarının olduğu yerde tekrar üç ay sonra ölçüme geçildi. Bana 1.080 tane daha söz verilmişti. Fikret Kantar kardeşimiz ve o dönemin kaymakamı Bekir Dınkırcı bey ile konuştum. 1.080 tane daha tekrar yapılacaktı ama bu gerçekleşmedi.” Dedi.

TOKİ KONUTLARINI YAPANLARA İHANET EDİLDİ

Kalfalar, bu konutların ödemeleri için, maalesef iktidar partisi tarafından vatandaşlara ödemeyin reis verecek, ödemeyin reis verecek denildiğini belirterek “Ben sayın vekilimiz Fatma Aksal hanıma da bunu söyledim, anlattım. Fatma Hanım burasını bilmiyor, gördüğünü de düşünmüyorum. Fatma hanım bu söylememi ciddiye almadı. Ben tekrar söylüyorum, resmen ihanet edildi, burada yani bu hizmeti yapan insanlara resmen ihanet edildi. Bunun ötesi berisi yok, çıksın bir tanesi desin bana. Biz ödeyin dediğim zaman en sonunda orada konutu olan vatandaşlar bana şunu söyledi. Muhtarım sen öde diyorsun ama, bize bırakın falancayı dinlemeyin, sizin yüzünüzden bize de ödetecekler. Ben de kendilerine dosyalara imza attınız, bakın istenen para 100 TL para. Kaldı ki devlet üç sene yedi ton kömür verdirdik, yakacak vermesinler de kiraları ödeyin dedik.” şeklinde konuştu.

TOKİ KONUTLARI SATILMAYA BAŞLANDI

Burada konut sahibi olan 736 kişiden 200’ü şu anda konutlarını sattığına da vurgu yapan Kalfalar açıklamasına şöyle devam etti.”Yazık günah değil mi? böyle bir imkanı yok, şu anda satan insanlar tuvalet yapamaz, yapma şansı yok. Şimdi bununla beraber evsiz ev evsizler çıkacak, gecekondular tekrar gecekondular başladı yapılmaya yani bu yarın bu gecekondu yapan adam şimdi tapusu yok, imar yok, DASK'ı yok, elektrik çekecek, su çekecek nasıl verecekler. Şimdi de onları söylüyorlar, ben de şunu söylüyorum size kim ev yapın diyorsa elektrik ve suyu da onlara gidin söyleyin, gelin bağlayın deyin onlara, kim yapıyorsa ben onlara söylüyorum.”

1080 KONUT YAPILMASINI KAÇIRDIK

Kalfalar, kendisinin 1.080 konut yapılması için teklifte bulunduğunu ve inceleme ve çalışmaların başladığına da vurgu yaparak “1080 tane daha evimizi kaçırdık, o garip kardeşim, benim vatandaşım 1080 tane daha ev sahibi olacaktı. Aynı fiyata sabit fiyatlar içersinde ev sahibi olacaktı, üzüldüğüm nokta bu ben bunun için isyan ediyorum. Ama bize ne hikmetse gelip yetkililerin bazı şey olmak üzere siyasi kendi onlar da bize sormuyor, ya muhtar işini biz muhtar Fikret'le ikimizde bu işin içindeyiz Fikret, Bayram Ali nedir? ne değildir? ne oluyor? burada kardeşim. Gittiler bu insanlara gidip ödemeyin reis verecek dedikleri insanlara inandı bu insanlarımız, tabi insanlarımız saf kalpli yani belki olur, siyaseti ön plana o kadar çıkardık ki yaptırırız biz imajı doğdu ortada.”dedi.

1.080 KONUTU YAPSINLAR 2 KOL DAVUL TUTUP MEYDANDA OYNAYACAĞIM!

Şimdi hadi buyrun bu konutların sözünü versinler eğer verecekse,vermezse de seçimi geldiğini belirten Kalfalar “ Sayın cumhurbaşkanımız versin, heykelin orada 2 kol davul tutup oynamazsam şerefsizim. Versinler ben onu istiyorum, madem öyle sözlerinin arkasında dursun o diyenler onları. TOKİ’lerde yapılacak olan çalışmalarda devlet tarafından yani yetkililer tarafından komisyon kurulması lazım. Daha önceki Kırbıyık Sayın Valimizle konuşmuştuk bunu uygun görmüştü o zaman. Ben orada bir komisyon, bu işin içinde kim var, nasıl oldu, nasıl geldi buraya bu sorgulanması lazım. Burada bu vatandaşı buraya sürükleyenlerden hesap sorulması lazım, kim olursa olsun, ben dahil yaptıysam bana da hesap sorsunlar. Ama ben vatandaşa ödeyin, ne olursunuz yapmayın bunu, ödeyin dediğim halde bana seni dinlerlersek, bu sefer bizim yüzümüzden ötekiler de bizim üstümüze geliyor.” şeklinde konuştu.

TOKİ KONUTLARI BİR RANT PROJESİ Mİ?

Kalfalar, TOKİ konutlarının bir rant projesi mi olabileceğini belirterek şöyle devam etti. “Şu anda kimse ödemiyor ve 736 konutluk şu anda bir görsünler, ilgilenen gitsin bir baksın. Şu anda satılan konut sayısı iki yüzü buldu diyorlar. Şunu da söyleyeyim yanlış veya araştırmam yanlış olabilir, kendine göre araştırma yaptım. Türkiye genelinde böyle sosyal konutların arkasından hep bunlar gelip alınmış böyle, o zaman bu bir rant projesi mi? Sonuçta ticarete çıkıyor bu işin sonu. Ben komisyon kurulması lazım, kim nasıl? neden getirdi? nasıl oldu bunlar? sorulması lazım.”

736 KONUTUN KOLLEKTÖRÜ ÇALIŞMIYOR

Şimdi orada 736 konutun kollektörü çalışmadığına da vurgu yapan Kalfalar, “Erdoğan bey en acı da bu kollektörü çalışmıyor, peki kollektörü çalışmıyor buradan arkasını araştırsınlar, nereye gidiyor o zaman bu atık nereye gidiyor? Katı atıklar nereye gidiyor? Bunları bir araştıralım. Şimdi orada yapılması gereken ve söylediğim halde ben bunu sayın belediye başkanıma da söyledim, bana TOKİ’nin işi olduğunu söyledi.” dedi.

SEMT SAHASINI TOKİ’YE İSTEDİM

Kalfalar mahallesine yapılacak Semt Sahası için TOKİ’ya yapılmasını istediğini de belirterek açıklamasına şöyle devam etti. “Kaldı ki orada 1.5 dönüm bir yerimiz var, 1.5 dönüm yeri dedim ki sayın başkan, hizmet amaçlı açalım burasını, semt sahasının bir tanesini TOKİ’ye verin dedim. Neden gençlerimiz oynasın. Gençlerimiz orada fazla, gençlerimizi bir yerde tutalım. Oradan Gençlik ve Spor müdürlüğü el atar işe dedim, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ nün de konuyla ilgilenmesi gerekir. Eğitim şimdi kaldıysa, bizden kaynaklanıyor, ben suçluyum yani şu anda, ama ben elimden geleni yapıyorum. Gidiyoruz, görüşüyoruz insanlarla eğitilmesi için, meslek edilmesi için bunlar herkes üstüne düşeni yapmalı. Sayın valim daha geldiği gibi daha ilk etapta kendisi de buraya el attı, kendisinden de allah razı olsun ellerinden öpüyorum onu. Ama sonuç sonuca gitmemiz lazım sonuçta yatırım yaptırım gerekiyor, yasalar çalışması lazım. Hiç kimsenin üstünden atma şansı yok, burası çok ehemmiyetli ve elzem bir bölge. Bu çocuklar bizim, aile bizim, şimdi ne oluyor barınmadan kaynaklanan aile mefhumu da şey oluyor, bu sefer erken evlilikler, genç yaşta evlilikler meydana geliyor. genç yaşta evlilikler de tabi eskisi gibi yok, ama yine de var. Biz mesela gidiyoruz okula çağıracağız çocuğu, evlendi kızım diyor. karşılaştığımız bunlar da var. Bunun sorumlusu kimse gitsin bulsun, bunları denetlesin.”

1.5 DÖNÜMLÜK ALAN İÇİN YAPTIĞIM PROJE TEKLİFİ’NE SESSİZ KALINDI

Az önce bahsettiğim 1.5 dönüm yerimiz vardı konusuna tekrar dönmek istediğine vurgu yapan Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar “Altına dedim böyle dükkan yapalım, yani oturalım bir proje hazırlayalım, o zaman gittik yerinde inceledik. Yapalım bir proje altına dükkan yapalım, kasaptır, manavdır, berberdir, ortak giderlere katkısı olsun. Verelim kiraya, üstünü de dedim düğün salonu yapalım, yollarda düğün yapıyoruz ya yollarda düğün yapıyoruz, bunu söylüyorum, yollarda düğün yapıyoruz. Üstünü düğün salonu yapalım. Çayhane yapalım kahvehane yapalım, oradaki insanlar oraya geleceğim, şimdi ondan sonra tutalım üstüne teras yapalım, teras düğün salonu yapalım, teras yazlık çay bahçesi yapalım. Teras bahçe, teras yazlık çayevi yapalım. Onları kiraya verelim, ortak giderler üzerinde toplayalım ortak mesele orada TOKİ ye ait orası çünkü sonuçta. Ondan sonra olur mu, bu bir fikir benimki, olur veya olmaz ama bir fikir niye olmasın. Onun için gel dedik, biz bunu böyle yapalım kiraya verelim. Buradan gelen geliri de ortak giderlerde kullanalım. Şimdi bak doğal gaz geldi, kombileri alalım oradan, TOKİ buna müsaade etmez dediler. Görüşülmeden ben bilemem ki yani, ben istiyorum, ben vatandaşım ya, ben muhtarım ben hizmet istiyorum, ben başka bir şey istemiyorum ki. 25 yıldır burada muhtarlık yapıyorum.”

VATANDAŞI KANDIRMAYIN HADİ GİDİN DOĞALGAZI BAĞLATIN

Kalfalar TOKİ’ye gelecek doğal gaza da değiğnerek açıklamasını şöyle tamamladı.“Bunu böyle yapmış olsaydık, ondan sonra geldi doğal gaz, kalktılar millete doğalgaz bağlanacak, bedava verecekler, hadi verin kardeşim o zaman. Hadi bunu söyleyenlere söylüyorum. Hadi gidin doğal gazı bağlat, geldi doğal gaz oraya verin bakalım vatandaşa nasıl vereceksiniz. Göreyim, verirseniz ellerinizi öpeceğim hem de bayramda geldiği taktirde insanların önünde çıkacağım, diyeceğim ki bunları ben demiştim, bu çocuklar yaptı bunu ellerinden öpüyorum huzurunuzda. Kimse bunu yapacak olan, devlet yapar istediği zaman, ona diyeceğim bir şey yok. O zaman yaptırın, vatandaşı da kandırmayın kardeşim.”