Edirne Keşan'da telefondan 18 bin TL dolandırıldı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir şahsın cep telefonu üzerinde kredi kartı bilgilerini ele geçiren kişi yada kişiler, parçalar halinde toplamda 18 bin lirayı aşkın harcama yaparak dolandırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen M.K. adlı bir kişi tarafından dolandırıcılık ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Müşteki, evindeyken cep telefonuna kullandığı kredi kartından mesaj aldığını ve bilgisi dışında parçalar halinde toplamda 18 bin 321 lira 55 kuruş harcama yapıldığı belirlendi.

İhbarda bulunan M.K., dolandırıcıların cep telefonuna erişerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği ve bu bilgileri izinsiz işlem yapmak için kullandığı düşünülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.