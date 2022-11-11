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Edirne Keşan'da şüpheli araçtan sahte alkol malzemeleri çıktı!
GÜNDEM 11.11.2022, 09:21
Edirne'nin Keşan ilçesinde şüpheli aracı durduran polis, araç içerisinde sahte alkol yapımı için kullanılan bidonlanmış toplamda 40 litra etil akol ve 1 şişe içki aroması ele geçirdi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre KOM Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde öğle saatlerinde durumundan şüphelenilen aracı durduru.
Z. Y. Y. ve M. Y. isimli şahısların bulunduğu araçta alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada; sahte alkol yapımı için kullanıldığı değerlendirilen 8 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 40 litre Etil Alkol ile 1 şişe içki aroması ele geçirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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