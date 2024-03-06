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Edirne Keşan'da su yerine çamaşır suyu içen kadın hastanelik oldu
GÜNDEM 06.03.2024, 16:54
Edirne'nin Keşan ilçesinde bulaşık deterjanı içen kadın hastanelik oldu. Kadının hayati tehlikesi bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan'da meydana gelen olayda, K.Ç. adlı bir kadın bulaşık yıkarken su dolu bir bardağı içti.
Midesinin bulanması üzerine bardağın içinde çamaşır suyu olduğunu fark eden K.Ç., acilen hastaneye kaldırıldı.
K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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