Edirne Keşan'da Seren Sokak'ta çamur isyanı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İspat Cami Mahallesi Seren Sokak sakinleri yollarının asfalt yapılmasını istiyor.Erdoğan DEMİR/Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle toprak olan yolun her yağışın ardından çamur olduğunu belirten vatandaşlar, “Bu nedenle kış mevsimi öncesi yolumuzun asfaltlanmasını istiyoruz. Keşan’da birçok sokak ve caddede asfalt çalışması yapılıyor. Biz de belediye başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’ndan daha çok kötü şartlar olmadan bu talebimizi yerine getirmesini istiyoruz. Yolumuzun asfaltlanarak çamurdan kurtulmasını bekliyoruz” diye konuştu.