Edirne Keşan'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı operasyonda H.D. isimli şahsın aracında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Önceki gün saat 22:20 sıralarında, Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan H.D. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araç kontrol edildi.

Yapılan kontrolde, araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 33 adet fişek ele geçirildi. H.D. isimli şahıs, gözaltına alınarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.