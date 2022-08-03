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Edirne Keşan'da müşterili bir taksi alev alev yandı
GÜNDEM 03.08.2022, 09:14
Edirne Keşan'dna Gelibolu istikametine seyir halinde ve içinde müşterisi bulunan ticari taksi ticari bir anda alev aldı. Olayda can kaybı olmazken, araçta maddi hasar oluştu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA)- Alınan bilgiye göre Keşan’dan Gelibolu istikametine giden 22 T 4148 plakalı Emrah Sarı yönetimindeki Saros Taksi Durağı’na bağlı bir taksi saat 04.30’da Yerlisu köyü Mevkii'ne geldiğinde bir anda yangın meydana geldi.
Yangını hisseden şoför Sarı ve taksideki müşteriler hemen kendilerini taksinin dışına attı.
Keşan İtfaiye Müdürlüğü’ne yapılan ihbarın ardından yangın yerine gelen ekipler araca müdahale ederek yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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