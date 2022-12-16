Edirne Keşan'da müdürü olduğu kooperatifin başkanlığına talip oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Serhat Sezen, düzenlediği kahvaltılı toplantı ile S.S. Keşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı’na adaylığı açıkladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da 1999 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi personeli olarak göreve başlayan, 12 yıldır Kooperatif Müdürlüğü'nü sürdüren Serhan Sezen, Kooperatif Başkanlığı'na talip oldu.

Kooperatif Başkanlığı için adaylığını kahvaltı basın toplantsıyla açıklayan Sezen, Kredi Kefalet Kooperatifi'nin uzun yıllardır işleyişini en iyi bilen, sorunları çözebilecek en doğru kişilerden biri olduğunu öne sürdü.

"Hiç kimse çırağı olmadan bir işin ustası olamaz" diyen Sezen, "Ben çıraklığımı ve kalfalığımı tamamladım. Ustalığımı da sizinle beraber tamamlamak istiyorum. Kooperatifçiliği ve Esnaflık ahlakını yanında yetişmiş olduğum çıraklığını, kalfalığını yaptığım ustalarımdan ve 24 yıldır yanında çalışmaktan gurur duyduğum Başkanımız İsmail Atakan'dan öğrenmiş bulunmaktayım. Amacımız Kooperatif üyelerimize her konuda, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada hizmet etmek olacaktır" diye konuştu.

Sezen, Yönetim ve Denetim Kurulu adayı arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları bu yolda esnaf ve sanatkarlara layık olduğu en iyi hizmeti vermeye gayret edeceklerinin sözünü verdi.