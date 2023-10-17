Edirne Keşan'da kumar baskını

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathane de yapılan denetlemede kıraathanede 3 şahsın iskambil destesiyle masada para ile kumar oynadıkları tespit edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde toplam 4 bin 335 TL ve 104 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla kıraathanenin sahibi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan tahkikata başlandı. Kumar oynayan şahıslara ise kişi başı 4 bin 55 TL idari para cezası kesildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve kumar oynanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.