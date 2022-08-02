Edirne Keşan'da Kent Müzesi şekillendi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kent Müzesi’nde çalışmalar bu yıl sonunda tamamlanacak.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - 2020 yılında Keşan Belediyesi’ne devri yapılan Keşan Eski Devlet Hastanesi’nde başlatılan müze çalışmaları devam ediyor.

2,5 yıldır devam eden müze çalışmalarında, vatandaşların bağışlarıyla toplanan ve sayısı 500'ü geçen envanter toplama çalışmaları, başta gazilerimiz ve şehit yakınları olmak üzere Keşan’a her konuda emeği geçen kişilerle yapılan ve sayısı 200'e varan sözlü tarih çalışmaları sürüyor.

2021 yılında yapılan ihale ile başlanan ve mevsimsel koşullar da dikkate alınarak yürütülen çalışmalarda sıra çatıya geldi.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarında geçtiğimiz kış ortaya çıkan ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da onayıyla korunmasına karar verilen taş duvarlar, alt katta yine sıva raspası sonucu görülen kemerli kapılara sahip koridor vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Bir müze olmanın yanı sıra kültür- sanat- eğitim kampüsü olarak tasarlanan Keşan Kent Müzesi Projesi’nde Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Üniversitesi gibi kentin kurumlarıyla yürütülen alt çalışmalarda kentin sosyo kültürel hayatına katkı sunması bekleniyor.