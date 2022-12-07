Edirne Keşan'da kargoya hazır 81 bin makaron ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kargoda 81 bin adet makaron ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE(İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele faaliyetleri kapsamında, Keşan’da bir kargo şirketinde şüpheli pakette arama yapıldı.

Yapılan aramada yasadışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen; piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 21 bin adet içi tütün dolu, 60 bin adet içi boş olmak üzere toplamda 81 bin adet makaron ele geçirildi.

Keşan Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla suçlularla mücadeleye, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.