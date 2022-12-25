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Edirne Keşan'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM 25.12.2022, 09:17
Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla metemfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, çalışmalar kapsamında Keşan ilçesinde Merkez Yenimescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmada 100 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olaya karışan iki şüpheli hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile adli işlemlere başlandı.
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