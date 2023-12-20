Edirne Keşan'da intihar!

Edirne'nin Keşan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın 5. kattan kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye görei, Keşan'da Yeni Mahalle Atakent Konutları’nda meydana gelen olayda bir kadın oturduğu apartmanın 5. katındaki dairesinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve bu nedenle tedavi gören Y.Ö. adlı kadın oturduğu apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atladı.

Olayı gören komşuların durumu İhbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekibinin yaptığı kontrolde Y.Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.Ö’nün cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.