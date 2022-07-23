Edirne Keşan'da huzur uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde güvenlik güçleri 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR/VOLKAN GAZETESİ (EDİRNE İGFA)

15.00 -17.00 saatleri arasında 90 personelin katılımıyla İlçe genelinde yapılan Keşan Güven Huzur Uygulamalarında 757 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamada, S.Ç. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti Yapma suçundan aranması olduğu anlaşılarak ve yakalanarak adli makamlara teslim edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yapılan kaba üst aramasında bir şahsın üzerinde 1 fişek 0,3 gram eroin madde ele geçirildi.

6 Kıraathane , 1 park-bahçe, 1 İnternet Cafe ve 8 Cafe kontrol edildi.

Uygulamada 258 araç sorgusu yapılarak çeşitli maddelerden 13 araç sürücüsüne toplamda 28.771 ₺ idari para cezası uygulanmış ve 1 araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmiş olup başkaca suç ve suç unsuruna rastlanılmadı