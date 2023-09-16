Edirne Keşan'da göçmen kaçakçılığı uygulaması

Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül 2023 tarihinde ilçe merkezinde göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Yapılan uygulamada, 90 şahıs ve 44 araç kontrol edildi. Şüphe üzerine üst araması yapılan K.C. isimli şahsın üzerinde, şeffaf poşet içerisinde 198,33 gram eroin maddesi ele geçirildi.

K.C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.