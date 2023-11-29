Edirne Keşan'da fırtına hasarı! Ağaç evin üzerine devrildi!

Fırtınada evinin üzerine ağaç devrilen vatandaş, yetkililerden yardım bekliyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aşağı Zaferiye Mahallesi Ahsen Sokak’ta öğrenci yurdunun arkasında ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz akşam etkili olan fırtına nedeniyle evinin bahçesindeki 20 yıllık 2 tane çağ ağacının devrildiğini bildirdi.

Tarafımıza ulaşan vatandaş, ağaçlardan birinin evinin çatısına doğru yattığını ifade ederek, bu ağaçları tek başına kaldırmasının mümkün olmadığını ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

Aşırı yağış nedeniyle sokak üzerindeki yolunda hasara uğradığını söyleyen vatandaş, buraya araçla giriş ve çıkışların çok zorlaştığını bildirdi.