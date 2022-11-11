Edirne Keşan'da ev aramasında tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Keşan'da bir şüphelinin evine yapılan aramada tabanca, şarjör ve fişeklerin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri gelen ihbarı değerlendirdi.

Keşan İspat Cami Mahallesi'nde bulunan H.K. adlı şüphelinin ikametinde alınan arama kararına göre yapılan operasyonda, 3 adet 9 mm çapında tabanca , 4 adet şarjör, 201 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 28 adet 9 mm çapında tabanca fişeğinin yanı sıra 7 parça halinde yaklaşık 150 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, H.K.’nın ikametinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.