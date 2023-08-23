Edirne Keşan'da emniyetten huzur uygulaması

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 00.00-02.00 arasında Keşan ilçe genelinde Güven Huzur Uygulaması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da emniyet tarafından yapılan huzur uygulaması kapsamında toplam 66 şahıs ve 38 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucunda E.V. isimli şahsın Çukurca Asliye Ceza Mahkemesi'nce Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs taahhüt imzalatılarak serbest bırakıldı.

Bir araçta yapılan kontrolde de üç şahıstan A.Y. adlı şahsın yapılan kaba üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap bulundu. A.Y. hakkında TCK 191'den adli işlem başlatıldı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Öte yandan Büyükcami Mahallesi Tayip Akalın Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri A.D. isimli şahsı durduran polis ekipleri, üst aramasında pantolonunun sağ cebinde şeffaf poşet içerisinde yeşil renkli ot, 3 adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı.

Uygulama kapsamında toplam 436 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan kontrollerde başkaca bir olumsuzluk yaşanmadı.