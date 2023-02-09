Edirne Keşan'da 'deprem yardımları çalındı' iddiası... Soruşturma başlatıldı

10 ilde meydana gelen depremin ardından, afet bölgelerine gönderilmek için toplanan yardımları Edirne Keşan'da çalmaya çalıştıkları iddia edilen 4 belediye işçisi hakkında soruşturma başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İddialara göre, olay 7 Şubat 2023 Salı günü yardımların toplandığı Keşan Lisesi bahçesinde yaşandı.

Üzerinde Keşan Belediyesi montu bulunan 4 kadının, yardım toplama merkezinden aldıkları bazı poşetleri okul dışına çıkardığı görüldü.

Olayın fark edilmesi üzerine zabıta ekipleri kadınları tespit ederek, okul dışına çıkartılan poşetleri buldu.

HELVACIOĞLU: “EĞER BÖYLE BİR ŞEY VARSA YAZIKLAR OLSUN”

Konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Eğer böyle bir şey varsa yazıklar olsun” dedi.

https://youtu.be/yUn-VhjtJoA

Yaşananları duyduktan sonra hemen araştırma başlattıklarını ifade eden Helvacıoğlu, iddiaların büyük olduğu belirterek, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki 4 kadın işçimizin, eşyaları buradan başka mekâna taşıdıkları ve oradan da evlerine götürecekleri iddiaları oluştu. Olayın doğruluğunu ispat etmek için biz de soruşturma açtık. Eğer doğruluğu ispat edilirse bu işçilerimiz derhal işlerinden fes edilecek. Şu an savunmaları istendi ve cuma günü son. Ondan sonra Disiplin Kurulu toplanacak. Bu işin affı yok! Böyle bir olayı kimse affedemez. Olay gerçek ise derhal işleri feshedilecek ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. 539 personelimin hepsi bu işe yüreğini koymalı. O 4 kardeşimiz bizim elemanımız olamaz, kabul edemeyiz. İddiaları araştırıyoruz. Var diyemem ama olduğuna yönelik bilgiler gelmeye başladı” dedi.