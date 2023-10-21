Edirne Keşan'da Cumhuriyetin 100. yılı toplantısı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşun 100. yılında yapılması planlanan 100 etkinlik ile ilgili dün toplantı yapıldı. Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda, saat 10.00 sıralarında başlayan toplantıya; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Helvacıoğlu toplantı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin taçlandırıldığı 100. Yılını Keşan’da 100 etkinlik ile kutluyoruz. Kaymakam Sayın Cemalettin Yılmaz öncülüğünde Keşan’daki tüm paydaşlarımız ile bir hafta boyunca şehrimizin her bir noktasında Cumhuriyetimizi 100 etkinlik ile coşkuyla kutlayacağımız dolu dolu bir program hazırladık.Tarih boyunca yazılan destanların en güzeli olan Cumhuriyet Destanımızı doyasıya kutlayacağımız birbirinden renkli etkinler, unutulmaz anılar sizler bekliyor!100 yıllık Cumhuriyetimizden ilham alarak şeref ve coşkuyla bayramımızı kutlayacağız. Etkinliklerimiz önümüzdeki hafta başlayacak."