Edirne Keşan'da çukur tehlike saçıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan çukur 15 gündür kapatılmayı bekliyor.Erdoğan DEMİR- Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan ilçesinde Anafartalar İlkokulu’na yakın bölgedeki çukur tüm girişimlere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor. Tahtalar ve dubalarla çukurun olduğu bölgede alınan önlemin de yetersiz olduğu görüldü.

Yoğun yaya trafiği olan çukurun yanında aynı zamanda marketin de bulunması yaya trafiğini daha da artırıyor. Aşağı Zaferiye Muhtarı Fahrettin Özcan’ın yetkililer görüştüğünü ancak 15 gündür çukurun derme çatma önlemlerle kapatıldığını belirtti. Birinin başına bir şey gelmeden sorunun bir an önce çözülmesini istediğini belirten Muhtar Özcan, yetkilileri daha duyarlı olmaya davet etti.