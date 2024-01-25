Edirne Keşan'da bir kadın eski eşi tarafından darp edildi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşi tarafından darp edilen kadın yaralandı. Olayda önce eski eşini sonra da kendisini yaraladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mekan Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre A.D. adlı kadın, yolda yürüdüğü esnada bir hafta önce boşandığı eski eşi T.D. ile karşılaştı. İddiaya göre T.D., A.D.'ye hakaret ederek elinde bulunan kesici aletle karın bölgesinden yaraladı. T.D., daha sonra aynı kesici aletle kendisine de karın bölgesinden zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, A.D. ve T.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, T.D. ise gözaltına alındı.

Keşan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.