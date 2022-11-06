Edirne Keşan'da belediye işçilerine baklavalı 'asfalt' teşekkürü

Edirne'nin Keşan ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hakan Gürel, asfalt serimini tamamlayan belediye personeline baklava ikramında bulunarak teşekkür etti.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 24 Ekim 2022 tarihinde başlayan Küçük Sanayi Sitesi’ndeki asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Sanayi Sitesi yöneticileri işçilere tatlı ikramında bulunarak, emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Som çalışmaların yapıldığı yere gelen Keşan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hakan Gürel ve ekibi, yol çalışmalarında görev alan Karayolları yöneticileri ile Keşan Belediyesi işçilerine baklava ikramında bulundu. “Sanayimizin yolları çok güzel oldu” diyen Başkan Gürel, “Sanayi sitemizin en büyük sorunlarından birisi bozuk yollarımızdı. Bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Öncelikle, günlerce sanayimizin yolları için canla başla çalışan belediye işçilerimize teşekkür ediyoruz. Haklarını helal etsinler. Biz de küçük de olsa onlara jest yapalım istedik ve tatlı ikramında bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca, Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu ve belediye yöneticilerimize de bizleri büyük bir dertten kurtardıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gürel, yol haricinde kaldırım ve diğer küçük çaplı çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Burası sadece sanayi esnafının değil, Keşan’ın sanayisi. Daha yapılacak çok işimiz var. Gerek belediyemiz, gerek odalarımız, gerekse diğer sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumlarıyla el ele vererek diğer sorunlarımızın da üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.