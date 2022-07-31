Edirne Keşan'da Başkan Helvacıoğlu'na 'imar' çağrısı

Edirne'de Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, Keşan’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan yerde yıllardan bu yana kat irtifakı sorunları olduğunu belirterek, bu konuda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’ndan çözüm beklediklerini dile getirdiler.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA)- Edirne Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak sakinleri, hemen önlerinde bulunan sokakta 5, arkalarında kalan sokakta 4 kat imar izni olmasına rağmen kendilerine 3 kat inşaat izni verildiğini belirterek, büyük mağduriyet yaşadıklarını öne sürdüler.

Ev yerlerini bir müteahhit ile anlaşıp kat karşılığında vermeye kalktıklarında 3 kat imar izni olması nedeniyle kimsenin bina yapmaya yanaşmadığını belirten vatandaşlar, “Bu sorun geçmiş belediye yönetimlerinden kalan bir sorun. Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’ndan bu sorunlarımızı çözmesini bekliyor ve gerekeni yapacağına da inanıyoruz” dedi.

Sokak sakinleri binaların bulunduğu arsaların 1951’den sonra gelen Bulgar Muhacirleri’ne verilmiş yerler olduğuna dikkati çekerek, "Yolun alt tarafı da üst tarafı da Bulgar Muhacirlerine verilmiş yerler. Alt yola 5, üst kata 4 kat veriliyor da neden buraya 3 kat veriliyor? Niye ayrılıyoruz, burada bir ayrımcılık mı var? Bizlere de bu konuda yardım edilmesini, iyi yaşamayı istiyoruz. Biz burada mağduruz, ön tarafımız 5, arka tarafımız 4 kat. Ortada kaldık, bize 3 kat veriyorlar. Müteahhitler buraya girmiyor. Komşularımızdan bazıları yerlerini verdi. Bizler 2 yıl önce de 2019 yılında bu konuyu basın yoluyla dile getirdik. Ama 2 yılda değişen bir şey olmadı, Sayın Başkanımızı sokağımıza davet ettik. Ama 2 yılda Başkanımız sokağımıza gelmedi. Keşan’ın göbeğinde yıllardan beri yaşanan bu imar sorununun çözülmesini bekliyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’dan bir kez daha bu konuda sokağımızın sorunlarına sahip çıkmasını ve bu imar sorununu çözmesini diliyor ve sokağımıza davet ediyoruz” diye dert yandılar.