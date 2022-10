Edirne Keşan'da bakkallar 'Tarım Kredi' ürünlerini istiyor

Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin Edirne’de bulunmamasını ve Edirneli bakkalların bu ürünleri alamamasından ve satamamasından şikayetçi oldu.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanvekili Mustafa Çakır, Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin sağladığı ürünlerde Edirne'nin neden pilot bölgeler arasında olmadığını sordu.

Bakkal esnafların desteklenmemesine dem vuran Başkan vekili Çakır, "Bu konuda Halkbank ve Esnaf Kefaletin bakkal esnafına neden desteği olmasın. Esnafımız zincir marketlerle uğraşırken neden yanlız bırakılıyor. Tarım Kredi Kooperatifi kurulduğu zaman Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken bu projenin içinde bakkallarında olması gerektiğini söylemişti, Çünkü mücadelemizde zincir marketlere karşı elimiz güçlü olacak, ekonomi canlanacak, bakkala can suyu gelecek. Her sokakta her mahallede bu ürünleri sattığımızda da müşteriye ulaşım daha kolay olacak" dedi.

"SEÇİM GÜNÜ DEĞİL, GEÇİM GÜNÜ YANIMIZDA OLUN"

Edirne Keşanlı esnaflar olarak aranan tüm koşullara sahip olduklarını belirten Çakır, Edirne’nin siyasilerine de seslenerek, "Seçim günü değil esnafın geçim günü yanında olun, birlikte başaralım. Keşan Sebze Bakkallar ve Manavlar Odası olarak biz hazırız. Gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz, mesele alış veriş ise alışverişlerimizi doğrudan doğruya yapacağınız, sizi sevgi ve saygıyla güler yüzle karşılayan mahallenizin bakkalını seçin, sevgi saygılarımızla değerli halkımıza sağlık dolu günler dileriz" diye konuştu.