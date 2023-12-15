Edirne Keşan'da aranan bir zanlı yakalandı

Keşan’da kasten adam öldürme suçundan aranan kişi yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, JASAT Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu; kasten adam öldürme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arama kaydı olan (1) şahıs yakaladı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.