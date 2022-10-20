Edirne Keşan'da 4 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yaptığı operasyonda FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Alınan bilgiye göre FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan ve Yunanistan'a illegal yollardan kaçma hazırlığı yapan 4 şahıs, 12 Ekim 2022 günü akşam saatlerinde Keşan’a bağlı köy ara yollarında yakalandı.

Yakalanan 4 kişi Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 14 Ekim 2022 günü adli makamlara sevk ediliren, 2 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.